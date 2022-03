Da aprile a ottobre un’opera del museo civico di Rieti esposta in Spagna al museo di Alicante

RIETI - L’assessorato alla Cultura e il Museo Civico di Rieti comunicano che è partito, alla volta di Alicante (Spagna) nel The Fundacion Marq, Museo Arqueologico de Alicante, il rilievo con scena di Venatio (spettacolo di caccia) inizio I sec. d.C, rinvenuto a Monteleone Sabino.

Si tratta di uno dei reperti più pregevoli della Collezione Civica. La mostra itinerante dal titolo “Gladiators Heroes of the Colosseum” dopo il Belgio, la Danimarca e l’Olanda verrà allestita in Spagna.

L’inaugurazione è prevista per il 13 aprile e l’evento si concluderà il 16 ottobre.

Presso la Sezione Archeologica del Museo Civico di Rieti, durante la permanenza dell’opera nella prestigiosa sede espositiva straniera, si esporrà la copia del rilievo digitale 3 D realizzato dal Prof. Guidi del Politecnico di Milano.

Il Comune di Rieti esprime soddisfazione per l’attenzione dimostrata all’opera del Museo Civico.