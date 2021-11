E' morto l'ex senatore ed ex sindaco di Rieti Bruno Vella. Il cordoglio del mondo politico

RIETI - È morto Bruno Vella. Fu senatore della Repubblica, nonché sindaco di Rieti e presidente della Provincia. Esponente di spicco del Psi, Bruno Vella è morto ieri all’età di 88 anni.

Nella vita era avvocato prima di buttarsi anima e corpo in politica: all’inizio degli anni ’80 primo cittadino di Rieti mentre era nel 1975 che fu eletto presidente della Provincia restando in carica fino al 1982. Il culmine della sua carriera politica fu nel 1983 quando fu eletto senatore con il Partito Socialista Italiano e ricoprì il ruolo per due legislature. Da sempre in quegli anni punto di riferimento politico del Psi per l'intera città e provincia.

I funerali del senatore Bruno Vella si terranno martedì alle 10.30 a Regina Pacis nella sua Rieti con la cittadinanza e il mondo politico istituzionale che verrà a porgere l’ultimo saluto.

In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio da parte di istituzioni e del mondo politico, nonché dall’intera cittadinanza.

Il segretario Vincenzo Di Fazio a nome del Pd reatino

«A nome dell’intera comunità del Partito Democratico della città di Rieti esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Bruno Vella, esponente di spicco del Partito Socialista, non solo reatino, e protagonista indiscusso della vita politica della nostra città per quasi 20 anni, dalla metà degli anni ‘70 fino agli inizia degli anni ‘90, prima come presidente della Provincia, poi come sindaco e infine come senatore. Alla sua famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze».

Il presidente Mariano Calisse a nome dell'Amministrazione provinciale

«Una triste notizia che ci colpisce profondamente, un grande dolore. La Provincia di Rieti tutta esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Una grave perdita per l'intero territorio Reatino».

Il consigliere comunale del Psi Carlo Ubertini

«Tanto sulla base dell’affinità politica, quanto in forza di un rapporto familiare, invio l’estremo saluto al Senatore Bruno Vella. In una delle ultime conversazioni, mi rivelò che venne attratto e coinvolto nella sfera politica direttamente da mio padre. La sua figura si identifica con il periodo di massima rilevanza del socialismo italiano, momento nel quale seppe rivestire le maggiori cariche a livello locale ed affermarsi in sede nazionale con l’elezione a Senatore della Repubblica. Dalla netta tempra riformistica e dal costante ascolto ai bisogni, con Bruno Vella dilegua l’espressione di una cultura politica inclusiva, fatta di confronto e dialogo, incline ad una costante, paziente, saggia tessitura. Atteggiamenti inscritti in un’epoca della politica ancora ispirata da chiari riferimenti culturali e da un senso di appartenenza, nella cornice di un’impresa collettiva, e nell’orizzonte di un progetto. D’altra parte le caratteristiche descritte, in Bruno Vella non derivavano solo dall’impronta storica ma, anche, dalla dimensione umana, perennemente contrassegnata dal sorriso, dalla disponibilità e da una laica spiritualità, ad un tempo testimoniata ed alimentata dalla sua spiccata passione per l’arte e per la natura. La cifra progettuale di un’impresa collettiva seppe declinarla anche in privato, edificando un nucleo familiare, con la moglie professoressa Giacinta ed il figlio avvocato Andrea, di alta dignità».

Il segretario provinciale del Psi Egisto Colamedici

«Con la scomparsa del Senatore Bruno Vella,viene a mancare una delle figure più rappresentative del nostro territorio. Infatti sia dal punto di vista amministrativo, avendo ricoperto la figura di Sindaco e Presidente della Provincia, che politico dopo l’elezione a senatore della Repubblica nelle liste del Psi contribuì in modo determinante allo sviluppo e alla crescita dell'intera Provincia. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dalla federazione socialista di Rieti».