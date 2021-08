Rieti, è scomparso Domenico Antonio Luciani, storico titolare di Aimone Sport

Venerdì 13 Agosto 2021, 11:33

RIETI - E' morto a 85 anni Domenico Antonio Luciani, storico titolare di Aimone Sport, primo negozio di articoli sportivi di Rieti, specializzatosi all'inizio dell'attivita' soprattutto nella vendita di abbigliamento e attrezzature per lo sci, abbinata a quella di dischi e prodotti musicali, per poi diventare nel corso degli anni fornitore di diverse societa' sportive, prima tra tutte la Studentesca Atletica Cariri.

Dopo aver gestito diversi punti vendita in via Cintia e in piazza Cesare Battisti, negli ultimi anni Luciani e la moglie avevano lasciato la guida del negozio di via Falcone, davanti al tribunale, ai due figli, pur affiancandoli nell'attivita' con la loro presenza quotidiana