RIETI - Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita in casa: la morte per cause naturali, probabile un malore fatale.

Da alcune ore, la donna non rispondeva ai familiari e, in seguito, ai vicini che avevano provato a contattarla e a suonare alla porta. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. La donna era deceduta, per cause naturali.