Mangiano funghi raccolti nella zona di Labro, morta una donna a Terni, grave il martito.

E' morta Giorgia Raschi, 74 anni, ricoverata all'ospedale Santa Maria di Terni per una grave intossicazione alimentare dopo aver mangiato un piatto a base di funghi. Grave il marito.

Non si tratterebbe di Amanita falloide ma di un'altra specie tossica raccolta dall'uomo nella zona di Labro, dove la coppia ha una seconda casa. La donna era originaria di Rimini ed era in ospedale da sabato.