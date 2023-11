Fc Rieti, la gioia per 3 punti d'oro. Foto. Battisti: «La vittoria del gruppo». Malizia: «Arbitraggio non all'altezza»

RIETI - Fa festa il Rieti, recrimina e fa fatica a smaltire la rabbia il Monterotondo, che “ai punti” avrebbe meritato almeno un punto e che invece si ritrova costretto a dover fare i conti con una serie di decisioni arbitrali discutibili.

I complimenti

«Una vittoria voluta a ogni costo - ammette il tecnico del Rieti Raffaele Battisti a fine gara - una vittoria che ancora una volta è firmata dal gruppo, perché l’impegno è stato massimo sia di chi è sceso in campo titolare, sia di chi è subentrato nella ripresa. Dopo un primo tempo dove sembrava avessimo il freno a mano tirato, è coincisa una ripresa più intraprendente e dopo il gol di Tornatore, ho visto un’altra squadra, sicuramente agevolata anche dalla loro inferiorità numerica, ma comunque determinata a non volerla perdere. Ora testa bassa pensando al Riano, contro il quale probabilmente dovremo rivedere qualche scelta per via di infortuni e squalifiche».

La rabbia

«Cosa dire? Questa è stata una vera e propria rapina a mano armata - tuona il presidente del Monterotondo Paolo Malizia - Perdere ci può stare, ma vorremmo farlo sul campo ad armi pari: oggi ci sono state delle decisioni contro di noi che lasciano a dir poco a desiderare.

Vogliamo rispetto, lo pretendiamo perché non possiamo vedere vanificati gli sforzi di una settimana di lavoro per una conduzione arbitrale di questo genere. Subìti due cartellini rossi, tre con quello del nostro tecnico, a dir poco assurdi».