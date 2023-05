Gli studenti di Roma Tre sui Monti Sabini per fare rilievi geologici

RIETI - Il Monte Tancia fa da banco di prova per gli studenti di Scienze Geologiche di Roma Tre. Proprio in questi giorni ben 20 di loro sono impegnati nei rilievi scientifici presso il Monte, che si riconferma una meta interessante per le sue particolarità morfologiche. Iniziata venerdì la settimana di rilievi e studi per gli studenti coinvolti, divisi in tre squadre assegnate a diverse zone: oltre al Tancia, anche il Monte Ode, Monte San Giovanni in Sabina, Cerchiara e Poggio Perugino.



Tra i fenomeni da studiare c'è anche il sovrascorrimento, cioè la sovrapposizione di porzioni di roccia più antica su quella più recente, una delle caratteristiche che rende la catena dei Sabini molto appetibile per gli esperti e che ha fatto affiorare strati geologici risalenti a milioni di anni fa, con particolarità geologiche uniche nel panorama nazionale.



Un’ottima palestra per gli aspiranti geologi, che pernotteranno presso il Tancia Hostel House, godendo anche della bellezza dei Monti Sabini ed entrando anche in contatto con le realtà locali: per una settimana la zona diventerà una sorta di camping universitario, al termine del quale le squadre dovranno presentare ai docenti la mappa geologica della zona assegnata.