Mondiali U20, Mattia Furlani centra (col brivido) anche la finale nell'alto

RIETI - Ai Mondiali U20 di Cali Mattia Furlani trova, col brivido, anche la finale nel salto in alto, che si disputerà venerdì 5 agosto alle 22.10. Anticipata a oggi la qualificazione inizialmente in programma domani alle 23.17. Il 17enne reatino delle Fiamme Oro e della Studentesca Milardi salta al primo tentativo 2,00 e 2,04, poi tre errori a 2,08 che però gli permettono lo stesso di staccare il pass per la finale