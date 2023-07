Ecco le modifiche alla viabilità su via Di Fazio a partire dal 7 luglio

RIETI - In previsione dell’apertura – prevista per martedì 11 luglio - della nuova viabilità che collegherà la rotatoria di Via Di Fazio con la rotatoria del nuovo svincolo Anas di Villa Reatina, a partire da venerdì 7 luglio cambierà anche la viabilità su Via Di Fazio:

- verranno rimossi tutti gli impianti semaforici che regolavano l’incrocio tra via O.Di Fazio e via Riposati

- sarà prolungato il cordolo centrale che divide i due sensi di marcia di via O. Di Fazio, in maniera tale da impedire la svolta a sinistra da Via Di Fazio in direzione via Riposati (Campoloniano) e viceversa

- sarà introdotto l’obbligo di svolta a destra su via Di Fazio per chi proviene da via Riposati