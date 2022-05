Mattia Caroli & I Fiori del Male tornano in tour: date in Svizzera, Germania e nord Italia

RIETI - Una nuova esperienza on the road per Mattia Caroli & i Fiori del male, in partenza questa settimana per l’ennesimo tour, con date soprattutto in Germania e Svizzera. Ben 12 esibizioni sul calendario della band reatina, impegnata a partire dal prossimo giovedì in un club di Zurigo, per finire con le due uniche date italiane di Trieste e Udine il 28 e 29 maggio.

«A novembre sembrava che tutto stesse ripartendo ed eravamo in Germania, pronti a suonare dieci concerti: sono stati però tutti cancellati a causa dell’aumento dei contagi – raccontano Caroli e compagni - Ora che il peggio sembra essere alle spalle, abbiamo deciso di rimetterci in gioco».

Un tour insolito per la band, che arriverà su molti palchi in versione ridotta: «Abbiamo preparato un set polistrumentale con chitarra, armonica, cajon ì, ukulele e tanto altro, ma a suonare saremo, quasi sempre, solo in due – spiegano - alcuni altri membri del gruppo ci raggiungeranno per le date italiane e per quella di Berlino».



Una vera e propria sfida musicale per gli artisti reatini, già noti in diversi club europei grazie ai precedenti tour che hanno divertito il pubblico con il sound eterogeneo, a metà tra il folk e il pop, ormai marchio di fabbrica per Caroli & I Fiori del Male, attualmente al lavoro anche su nuovi singoli.