L'AUTRICE

Ultimo aggiornamento: 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche la sabina Maria Grazia Di Mario tra i vincitori del "Premio letterario Mondiale Golden Aster Book". Ideato dallo scrittore e giornalista Alessio Follieri, il premio è un punto di riferimento per la letteratura a livello internazionale e vede la partecipazione di oltre 20 nazioni. La premiazione, organizzata dalla Aster Academy International, si è tenuta a Civitavecchia presso la Cittadella della Musica, condotta da Massimiliano Porena e Marina Usai, il premio è stato consegnato a Maria Grazia Di Mario dal cantautore Pierdavide Carone.Vincitori assoluti delle diverse sezioni in concorso, per la narrativa edita il libro “La donna senza testa” di Maria Grazia Di Mario (Giulio Perrone Editore-Italia), narrativa inedita “Perlas Ocultas” di Ofira Binnaz (Puerto Rico-Usa), poesia “Il mare è la nostra selva e la nostra speranza” di Davide Rocco Colacrai (Italia), saggistica Edita “Utopia possibile” di Piero Pierdiluca (Armando Editore-Italia), saggistica Inedita “Una mujer en la historia de Espana” di Conception Garcia Colorado (Spagna).Maria Grazia Di Mario, laureata in Lettere e Filosofia presso la Sapienza di Roma, è giornalista professionista, editore, poetessa, sceneggiatrice. Tra i giornali ed emittenti con i quali ha lavorato: Il Messaggero, Avvenire, Paese Sera, L’Umanità, il Radiocorriere Tv, Canale 5, anche con funzioni di caposervizio. Attualmente collabora con L'Avanti ed è il direttore di SABINA, www.sabinamagazine.it, thefilmseeker.com.Tra i suoi libri: Alberto Moravia - Il Profeta Indifferente, Cabricia e il Serpente, L’Attesa Infinita, la Roma di Moravia tra narrativa e cinema.La donna senza testa è tra i primi tre vincitori del Premio Argenpic 2018, per la sezione narrativa (inediti). Vive a Poggio Mirteto (Rieti).