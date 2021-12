Magliano Sabina, ennesimo atto di violenza verso i familiari: uomo arrestato

RIETI - Si è consumato in serata a Magliano Sabina l'ennesimo episodio di una vicenda familliare che da anni coinvolge un nucleo residente in una frazione di campagna e che vede, ripetutamente messi in atto gesti di violenza da parte di un uomo, ai danni della famiglia della sorella, residente nella casa accanto alla sua.

Nella serata, l'ennesimo gesto dell'uomo, costretto in casa con obbligo di braccialetto, per un altro fatto simile avvenuto lo scorso settembre, si è concretizzato con la messa a fuoco di due macchine, quella della sorella e del cognato, proprio nel piazzale antistante le abitazioni. Il gesto è stato posto in essere in serata dopo un pomeriggio in cui l'uomo, lanciando sassi alla finestra della casa della sorella avrebbe tentato di arrivare allo scontro fisico con il cognato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno proceduto all'arresto.