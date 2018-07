di Emanuele Faraone

RIETI - Anche la provincia di Rieti festeggia l'arrivo della Madonna Pellegrina di Fatima. Un momento religioso di grande partecipazione nell'ambito della solenne celebrazione del saluto dell'effige della Madonna di Fatima, copia riprodotta esattamente dall'immagine originale del santuario portoghese. Un "tour" spirituale reso possibile grazie al (collegato con il santuario di Fatima per promuoverne la diffusione del culto) e alla Diocesi suburbicaria di Poggio mirteo.



Oggi l'immagine sacra - nell'ambito delle tappe italiane 2018 - toccherà Accumoli e le zone colpite drammaticamente dal sisma per arrivare nella chiesa dei santi Pietro e Lorenzo accolta da autorità civili e religiose a partire dalle ore 18 con la santa messa di accoglienza con il parroco don Stanislao e il vescovo Domenico Pompili. Domani alle ore 21 la solenne fiaccolata presieduta dal vescovo. Dall'11 al 13 luglio invece la Madonna Pellegrina di Fatima sarà salutata a Casette nella chiesa di Ognissanti (ore 19 messa di accoglienza con il vescovo mentre il 12 luglio alle ore 21 la suggestiva fiaccolata per le vie del paese). Nell'ambito del "tour" spirituale dal 13 al 15 luglio l'immagine sacra toccherà anche Grotti di Cittaducale dove alle ore 18 il vescovo celebrerà la messa di accoglienza mentre il 14 luglio alle ore 18 sarà il momento della celebrazione dell'adorazione eucaristica. Domenica 15 luglio invece si sposterà a Borgo San Pietro sul lago del Salto per una lunga tappa di una settimana con un fitto cartellone di appuntamenti religiosi e ludici che prevedono anche iniziative per bambini e la proiezione di un filmm sulla Madonna di Fatima. Un evento di culto mariano che rinnova un'antichissima e radicata tradizione religiosa e una consuetudine dal profondo significato di missione e predicazione evangelica.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



