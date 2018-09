CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - «Abbiamo sempre comunicato alla Questura di Rieti tutti i dati personali dei soggetti che alloggiavano in albergo. Non abbiamo mai favorito nessuno». A parlare, tramite l’avvocato Lorenzo Napoleoni, è il titolare dell’Hotel Blu, il reatino Giovanni Cerroni, rimasto invischiato nell’indagine della Questura di Rieti in merito agli incontri a luci rosse con transessuali e prostitute che avvenivano nelle stanze dell’albergo di via Salaria per L’Aquila. «Premesso - sostiene...