RIETI - I soci del Lions Club Rieti Varrone hanno partecipato numerosi al Memorial Gilberto Volpi, che è stato socio del Club fino a qualche tempo prima della sua scomparsa ed il Club ancora oggi se ne sente la sua mancanza.



La manifestazione ha per titolo "Le CottanelliadiI" ed è stata organizzata a Cottanello il 4 agosto scorso. È un evento aperto a tutti gli sportivi e amanti della natura, comprendente 5 diverse discipline sportive (Maratonina 9 km, staffetta, green volley, mountain bike).



L'idea della figlia di Gilberto, Maria Iole, è stata quella di dedicare al padre una giornata di allegria e serenità, come lui amava organizzare spesso. Tutto il ricavato (detratte le spese) è stato devoluto in beneficenza al Centro Alzheimer di Cantalice.



