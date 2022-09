Lilt, aperte le iscrizioni al corso di ginnastica dolce e posturale

RIETI - Nel quadro delle campagne di Prevenzione, la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, in collaborazione con l’Ipsseoa organizza l’ormai tradizionale “Corso di ginnastica dolce e posturale” riservato ai propri soci che inizierà il prossimo 3 ottobre e si concluderà il 31 maggio 2023

«Il Corso – spiega il socio volontario Franco Vecchi che ha curato l’organizzazione – si terrà nella Palestra dell’Istituto Alberghiero in via dei Salici, ed avrà una cadenza bisettimanale: cioè le lezioni, tenute da insegnanti professionisti, si svolgeranno ogni lunedì e giovedì dalle 18 alle 19. Ci auguriamo che i partecipanti di ambo i sessi siano numerosi così potremo organizzare un secondo turno».

«Prima del covid – prosegue – abbiano avuto fino a settanta iscritti, lo scorso anno abbiamo avuto un sensibile calo, ma spero che, rientrati in condizioni diciamo così normali, si possa tornare ai numeri di due anni fa. E magari superarli».

Queste le modalità di iscrizione al Corso:

rivolgersi alla segreteria della Lilt in via dei Salici 65 dove sarà necessario, sottoscrivere la domanda di partecipazione e la domanda di iscrizione alla Lilt per il 2023 (periodo ottobre 2022, settembre 2023); versare la quota di partecipazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione è a disposizione il numero 0746 – 268112 (segreteria Lilt).

Il presidente Zepponi augurandosi che le adesioni siano in buon numero, com’è sempre avvenuto, sottolinea l’importanza della collaborazione con la Scuola:

«A nome di tutta la Lilt Rieti colgo l’occasione per ringraziare vivamente la prof.ssa Alessandra Onofri, Dirigente scolastica dell’Ipsseoa – commenta - la cui disponibilità è stata determinante per la nascita e la crescita di questa iniziativa».