L'INCONTRO

RIETI - Un incontro con l'autore, Marco Magnone (nella foto), martedì scorso presso il Teatro San Michele Arcangelo di Montopoli. Lo scrittore, astigiano di origini e che ora vive a Torino, ha incontrato gli alunni delle scuole medie di Montopoli, Casperia e Cottanello.E come spesso accade in queste occasioni, grazie alla magia della parola scritta, si sono mescolati emozioni, pensieri, riflessioni, momenti di commozione e risate.A partire da un libro che parla di ragazzi, si è parlato della voglia di scoprire nell'adolescenza, delle mille prime volte, dei primi dolori, fino ad arrivare alla strage di Utoya e al sogno di un'Europa senza muri.«Questo ci dà la letteratura – spiegano i professori delle scuole che hanno accompagnato i ragazzi e che poi, nel pomeriggio si sono ritrovati con lo stesso autore in Biblioteca, sempre a Montopoli, per un corso di scrittura creativa- la possibilità di esplorare mille mondi, mille vite, insegnandoci ad uscire da noi stessi per andare incontro all'altro. Ringraziamo Marco Magnone per il suo entusiasmo, per la capacità di farci sentire tutti potenziali scrittori o cavalieri dello Zodiaco, per averci fatto apprezzare la sua umanità».