RIETI - Domani, sabato 17 novembre, nella sala consiliare del Comune di Rieti sarà presentato alle 11.30 il libro realizzato da Giuliano Colarieti "Rieti e le sue cinque stelle" nel quale ha raccolto migliaia di immagini, edite e inedite, per raccontare in una maniera differente la storia del basket reatino, le sue varie squadre e i relativi protagonisti, sia dentro che fuori dal campo.



Oltre all'autore, presenzieranno all'incontro ideato e organizzato dai consiglieri comunali Claudia Chiarinelli e Roberto Donati, i giornalisti Flavio Fosso, Sergio Cacciagrano e Luigi Ricci. Numerose le personalità del basket reatino del passato e del presente che parteciperanno, a cominciare dal presidente della Zeus Npc, Giuseppe Cattani e di tutta la prima squadra, prima della partenza per la trasferta di Legnano. Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA