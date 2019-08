© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non è raro per un minore doversi confrontare con una realtà famigliare difficile, ai suoi occhi insormontabile, così come non è raro che non si renda conto di ciò che stia accadendo nel contesto della sua famiglia. Era dunque un "Dovere" quello di cercare chiave interpretativa a misura di ragazzo attraverso la quale spiegare il ruolo delle diverse istituzioni che intervengono nella tutela dei minori.Allo stesso modo, risulta indispensabile orientare Ai bambini non si raccontano bugieGuida educativa per bambini e adolescenti cartaceo/ebook. Non è raro per un minore doversi confrontare con una realtà come non è raro che non si renda conto di ciò che stia accadendo nel contesto della sua famiglia. Era dunque un "Dovere" quello di cercare una chiave interpretativa a misura di ragazzo attraverso la quale spiegare il ruolo delle diverse istituzioni che intervengono nella tutela dei minori. Allo stesso modo, risulta indispensabile orientare i giovani nell'ambito dei procedimenti giudiziari che coinvolgono i loro genitori finiti sotto la lente di ingrandimento di un Tribunale nella verifica della responsabilità genitoriale.Una guida pratica, snella e di facile assimilazione attraverso la quale il bambino e l'adolescente potranno dare una risposta a ciò che è difficile capire ma, soprattutto, spiegare. A tal fine si consiglia ai ragazzi la lettura del testo in compagnia di un adulto.L'introduzione è di Angela Rivellese Presidente Vicario del Tribunale per i Minorenni di Roma, mentre le conclusioni sono di Pierluigi Marconi PsichiatraRaffaele Focaroli si è laureato in Pedagogia presso L’Università di L’Aquila. È Giudice esperto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. È un educatore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Per dieci anni ha insegnPedagogia al corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università Cattolica. Attualmente è Segretario per la città di Roma della sezione dell’AIMMF (Ass. italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la famiglia) ). È consulente del Centro Ricerche Themis (centro ricerche socio – psicologiche e Criminologiche e Forensi). È autore di pubblicazioni sul tema minorile ed ha partecipato, come relatore, a diversi convegni ed incontri tematici. Si è occupato di Ciberbullismo come esperto per la SIRO Consultig – social Intelligence e Reputation on line.