© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Coordinamento Provinciale della Lega Salvini premier comunica che venerdì 22 febbraio si è costituito il coordinamento comunale di Poggio Bustone capitanato da Virgilio Faliló e di cui fanno parte, il vice coordinatore Andrea Cerroni, Francesco Gentileschi, Lolita Battisti, Sandra Mostarda, Paolo Desideri, Carlo Battisti e Walter Rubimarca.All'occasione erano presenti, il Presidente della Provincia Mariano Calisse il responsabile organizzativo Provinciale, Emanuele Olivieri, il consigliere Provinciale, Gianfranco Gatti , e il coordinatore provinciale Paolo Mattei il quale ha ribadito che la lega intende radicarsi in maniera capillare su tutto il territorio della nostra provincia per essere sempre più vicina alle esigenze di tutti i cittadini e per rappresentare, in ogni sede politica, le legittime aspettative della popolazione.Il neocostituito coordinamento di Poggio Bustone sin dai prossimi giorni sarà soggetto attivo della vita amministrativa locale verificando le criticità del territorio di competenza e facendosi promotore di iniziative politiche volte ad individuare possibili soluzioni.Al neo coordinatore di Poggio Bustone, Virgilio Falilò, sono giunti i più cordiali auguri di buona attività da parte dei coordinatori degli altri comuni della nostra provincia i quali nei prossimi giorni si incontreranno per individuare strategie comuni di intervento politico.