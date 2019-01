© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ufficiale il passaggio del sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata, alla Lega, come anticipato nei giorni scorsi dal Messaggero."Il Senatore Umberto Fusco - si spiega in una nota - in qualità di vice coordinatore regionale e coordinatore per la Provincia di Rieti della Lega, nell’ottica di una maggiore strutturazione e di una forte crescita del partito sul territorio, ha proceduto alla nomina di due vice coordinatori provinciali, che saranno Andrea Sebastiani, capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Rieti e Davide Basilicata Sindaco di Fara in Sabina. Insieme al Direttivo provinciale composto da Luigi Gerbino, Roberto Ermini, Onorina Domeniconi, Antonio Boncompagni, Matilde Cianca, Stefano Catini, Fabio Bertini e Claudio Frattali, e a tutti gli amministratori e i militanti della Lega, lavorerà per radicare il partito in ogni comune della provincia e costruire una classe dirigente in grado di presentarsi come interprete delle idee e delle azioni della Lega, partito al governo della nazione ed in tante amministrazioni locali".