RIETI - Trattative serrate a Fara Sabina per arrivare prima dell’inizio del 2020 con una nuova giunta. Il sindaco Davide Basilicata si triva in forte difficoltà a far quadrare il cerchio degli spostamenti.



Forte dell’accordo con la consigliera Maria Di Giovambattista e sicuro di ottenere anche quello di Chiara Costantini, nel gruppo di Fratelli d’Italia con Simone Fratini, Basilicata senza pensarci troppo ha dato il benservito al vicesindaco e assessore al Bilancio Roberta Cuneo e all’assessore alla Cultura, Paola Trambusti, che nel tempo hanno acquisito un’indipendenza poco gradita al primo cittadino. La stessa che, però, ha dimostrato di avere Costantini, la quale ha ringraziato e rispedito al mittente l’invito a entrare in giunta, lasciando Basilicata con un problema in più da risolvere. © RIPRODUZIONE RISERVATA