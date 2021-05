Rieti, controlli sul rispetto delle regole sul lavoro: due denunciati e multe

RIETI - Continuano serrati e molteplici i controlli da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti su tutto il territorio della Provincia.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, a seguito di un controllo deferivano in stato di libertà il titolare di una ditta edile operante nella bassa Sabina per essersi reso responsabile di varie violazioni di legge in materia.

Sempre i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, unitamente a personale dell’ispettorato del lavoro di Rieti, deferivano in stato di libertà il coordinatore per l’esecuzione dei lavori presso un cantiere sempre nella bassa Sabina, resosi responsabile di varie violazioni amministrative che venivano complessivamente sanzionate con un importo di 2.000 euro circa.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, nell’ambito dei controlli mirati alla corretta applicazione del protocollo COVID- 19 sui luoghi di lavoro elevavano sanzioni amministrative di vari importi nei confronti di sei soggetti, tutti titolari di varie ditte che si rendevano colpevoli di non osservanza delle norme in vigore per il contenimento della pandemia e di altre norme previste per i luoghi di lavoro, elevando sanzioni amministrative per un importo di circa 2500 €.

