Mercoledì 27 Marzo 2024, 13:23

RIETI - Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli, accompagnati dai tecnici dell’Amministrazione e dalla preside Paola Testa, hanno effettuato un sopralluogo alla palestra della Scuola Primaria Eugenio Cirese, in vista dell’imminente consegna che sarà effettuata appena ultimato l’iter autorizzativo.

La struttura è stata interessata da un intervento di adeguamento sismico, finanziato per un totale di 495 mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Entrando nello specifico, è stata completamente rimossa la precedente struttura di copertura costituita da travi in calcestruzzo precompresso, e sostituita con una in legno lamellare molto più leggera, che rende l’edificio più sicuro, ma anche meglio coibentato e impermeabilizzato. L’efficientamento energetico è stato ottenuto grazie alla sostituzione degli infissi, dell’impianto termico e dell’illuminazione, ora completamente con tecnologia Led. Sostituita completamente anche la pavimentazione.

«A termine delle procedure di collaudo - dichiarano il sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli - riconsegneremo una struttura sicura, bella ed efficiente a famiglie e studenti, ma anche alle società sportive che ne volessero fare richiesta. Un intervento che ci ha permesso di intervenire anche sugli spazi esterni, che saranno molto più fruibili. Investiamo sui bambini e quindi sul futuro della nostra città, l’attività fisica è una componente essenziale per la loro crescita e la loro salute».