RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La mostra “Robe da Matti”, allestita a Palazzo Potenziani, a Rieti, dalla Fondazione Varrone, apre al pubblico anche il venerdì pomeriggio, rimanendo così aperta nel weekend, dalle 7 alle 19. Prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/registrazione-robe-da-matti-opere-darte-degli-internati-nel-manicomio-di-rieti-1960-80-126232967203. Ingresso gratuito, ma occorre prenotare. Info: 331/5459885.

Non bastava la tisi: chi l’avrebbe mai detto che quella sventurata di Violetta avrebbe dovuto combattere pure col Covid. La gioia per l’arrivo de “La traviata” sulle assi del Flavio Vespasiano fanno i conti con la realtà, e anche il melodramma si vede costretto a rivedere tempi e modi. Niente prove, per l’opera lirica italiana più celebre che tornerà nel teatro di Rieti questa sera alle 20. Una coproduzione del Reate Festival, dell’Opera Giocosa di Savona e del Teatro Coccia di Novara con la collaborazione della Fondazione Arena di Verona. A impersonare l’eroina verdiana sarà Rosa Feola, soprano italiano tra i più affermati a livello internazionale, mentre l’adorato Alfredo sarà il tenore messicano Leonardo Sanchez Rosales. Ma niente abbracci passionali o baci travolgenti tra i due, perché il Covid - sic - dopo averci privato di quelli veri ci toglierà anche i sospiri a fior di labbra della finzione teatrale. Purtroppo per gli spettatori, i due protagonisti nella vita reale non sono congiunti: e dire che c’erano andati vicino, perché Rosa Feola è la moglie di Sergio Vitale, che interpreta il ruolo del temibile suocero Giorgio Germont. La regia dell’opera è di Renata Scotto, grande nome della lirica e personaggio di casa al Flavio, che passerà idealmente il testimone e gli eleganti abiti di Violetta alla sua allieva Feola. «Ho spostato il periodo dell’ambientazione - afferma Scotto - adoro l’atmosfera fin de siècle e i suoi costumi. Quasi sempre, quando cantavo io, mi facevano indossare abiti stile 1850, molto ingombranti. Ho sempre pensato: “Quando farò una mia Traviata, voglio cambiare”. E così è stato. Ho potuto vestire Violetta con il colore che preferisco: il crema. E poi, il minimalismo delle scene: pulite, solo un poco dipinte. Insomma, nella mia Traviata non c’è nulla di tradizionale». Feola definisce la sua Violetta «una donna che ama la vita ma che ne conosce anche le parti oscure». Le critiche dei giorni scorsi parlano di un allestimento semplice ma di grande effetto, impreziosito dalle scenografie di Michele Olcese, dai costumi di Giada Masi e dalle luci di Andrea Tocchio. Cantanti e orchestra osserveranno le dovute distanze e la regia della Scotto ha necessitato di essere rivista: si parla di una storica rivisitazione dell’intoccabile libretto di Francesco Maria Piave. Pare che per scongiurare l’eccessivo avvicinamento del terzo atto, la Violetta ormai morente pregherà Alfredo di guardare la sua effigie dei tempi andati non cantando “prendi, quest’è l’immagine” ma sostituendo la frase con “vedi, quest’è l’immagine”. Visti i posti limitatissimi, i biglietti sono andati esauriti. Il pubblico inizierà a entrare dalle 19, con mascherina indossata, e per tutto lo spettacolo ci si potrà alzare solo per andare in bagno. Nessuna pausa caffè, banditi i chiacchiericci nel foyer e a mezzanotte tutti a casa prima che il Dpcm trasformi la carrozza in multa.

Torna “Sabina in Prima fila”, il cinema di prima visione in 13 comuni del Reatino. Previste 76 proiezioni di film di prima visione nei fine settimana fino al 27 dicembre. I primi comuni sono Poggio Moiano e Casperia, che aprono i loro teatri alle proiezioni cinematografiche. Si comincia oggi da Poggio Moiano, al teatro Comunale Vicolo Primo. E si inizia all’insegna della commedia, alle 17.30 con “Odio l’estate”, con Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Massimo Venier. Alle 21 il campione d’incassi Checco Zalone, che dirige se stesso in “Tolo Tolo”. Domenica è la volta di Casperia, al teatro Ignazio Gennari, con una doppia proiezione: alle 17.30 il film” Il principe dimenticato” con Omar Sy del regista Michel Hazanavicious e alle 21 il film “Martin Eden” con Luca Marinelli, del regista Marcello Di Pietro. Gli altri Comuni coinvolti nel progetto sono quelli di Forano, Poggio Mirteto, Toffia, Salisano, Magliano Sabina, Mompeo, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Montopoli, Collevecchio e Rocca Sinibalda.

Per il progetto dell’Atcl, “Piccoli Comuni si raccontano”, a esibirsi il duo Chitarre a paso double. Un concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia, con lo spettacolo in programma domenica alle 18 al teatro comunale di Collevecchio.

Per il weekend di teatro, a Fara in Sabina, il Teatro Potlach propone un doppio appuntamento: oggi alle 19 il Teatro Bertolt sarà in scena con uno spettacolo per tutte le età, “I racconti di Fernando”. Domenica alle 17 sarà la volta di “I musicanti di Brema raccontano”, spettacolo raccontato con tecniche miste e con musica dal vivo, adatto a un pubblico di più piccoli e famiglie. Prenotazione per gli spettacoli obbligatoria al numero 351/7954176, causa posti limitati.

Contigliano replica l’omaggio a Mattia Battistini “Una voce nella storia”, oggi e domenica, con visite guidate in quella che fu la sua dimora fino agli ultimi giorni della sua vita. Organizzato dal Comune di Contigliano, congiuntamente alla Fondazione Varrone, e con la collaborazione del Fai di Rieti, l’evento prevede visite alle stanze che furono abitate da Mattia Battistini e dalla consorte Dolores Figueroa y Solis. Le guide illustreranno la storia di Mattia Battistini, l’artista che portò il bel canto fino alla corte dello Zar di Russia. Nella mostra, allestita da Francesca Romana Pinzari, saranno esposti costumi e oggetti di scena, appartenuti a Mattia Battistini. Ingresso libero con prenotazione all’indirizzo e-mail: urp@comune.contigliano.ri.it, fino a esaurimento posti. Contigliano ospiterà anche una mostra privata allestita dal collezionista Claudio Aleandri, con oggetti riferibili all’artista.

Tornano le aperture straordinarie delle Terme di Vespasiano a Cittaducale, domenica 25 ottobre e domenica 15 novembre, dalle 10.30 alle 13.30. L’iniziativa è realizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti in collaborazione con il Comune di Cittaducale. Sarà possibile prendere parte alle visite guidate gratuite tenute da funzionari della Soprintendenza. Ingressi alle 10.30, 11.30 e 12.30 con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it.

Per le Giornate Fai d’Autunno - orario 10-13 e 15-18, oggi e domenica - visite a Rieti all’Ospedale vecchio e alla chiesa di Sant’Antonio Abate.

IV edizione della Camminata tra gli olivi, promosso da Città dell’Olio, alla quale ha aderito il Comune di Mompeo. Domenica, escursione guidata nell’uliveto millenario all’interno del Monumento naturale “Gole del Farfa”, con successiva visita alla Villa Romana del II secolo a.C. Il tragitto prevede un accompagnatore accreditato in quanto il percorso si svolgerà all’interno di una proprietà privata e in una zona con scavi archeologici aperti. Di seguito si potrà visitare l’antica Mola Patrizi Naro, all’interno del Castello. Aperto alle visite anche il moderno frantoio “Il Viarino di Francone”. Necessaria la prenotazione (0765/469028 o 333/2328096).

Escursione alla scoperta del del fenomeno naturale della dolina carsica del Revotano, domenica, a Roccantica, con l’Associazione Sabina in Trekking. Info e prenotazioni: 327/9308192.

© RIPRODUZIONE RISERVATA