RIETI - Il borgo medievale di Labro si prepara a 5 giorni di festa grazie a “Note e Gusto”. Dal 10 al 14 agosto sarà possibile assaggiare ottime pietanze realizzate con prodotti locali, ascoltando diverse band musicali provenienti da tutta Italia. Un’occasione per riscoprire uno dei tesori della nostra provincia, teatro di un connubio tra musica e gastronomia che certamente non deluderà i partecipanti.



Il Programma



Venerdì 10: “Sagra del Tartufo” (ore 20.30). Esibizione de “I Figli del Sogno”, band tributo a Renato Zero.



Sabato 11: “Sagra dei Pizzicotti” (Ore 20.30), esibizione dei “Pink Mood”, tribute band dei Pink Floyd.



Domenica 12: “Passione Amatriciana” (ore 20.30). Live dei “Sette&Quaranta”, cover band di Lucio Battisti.



Lunedì 13: “Passeggiata Romantica” alla scoperta dei percorsi panoramici di Labro e aperitivo con vista lago (ore 18.00). A seguire la “Sagra dei Picchiettini con porcini e Asparagi” (Ore 20.30). Esibizione degli “Oltre”, band tributo a Claudio Baglioni.



Martedì 14: “Gnocchi…e non solo” (ore 20.30). Live de “I.Q.B.L. In Questa Banda di Ladri”, cover band di Antonello Venditti.





Si ringrazia il Comune e la Pro loco di Labro, la V Comunità Montana, Il Lions Club Varrone, i Ristoratori e i collaboratori coinvolti nell'organizzazione e il Salumificio "Sano" di Accumoli per aver fornito i salumi.



Per info e Prenotazioni 3394487627.

Marted├Č 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



