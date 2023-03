Si separano le strade fra la Kienergia e l'under del 2004 Benjamin Marchiaro

RIETI - La Kienergia Npc Sporthub comunica di aver risolto consensualmente l’accordo in essere con l’atleta Benjamin Marchiaro. «Il club augura a Benjamin le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale».

L'oriundo del 2004 nativo di Buenos Aires era arrivato a Rieti la scorsa estate in prestito dalla Varese academy in cui fu assoluto protagonista nell’ultimo biennio proprio con la maglia biancorossa con cui ha conquistato l’Ibsa Next Gen Cup, il titolo di Campione Regionale Under19 e la partecipazione all’adidas Next Generation Tournament.

L'esterno subì un infortunio a un piede a inizio stagione che poi ne condizionò anche il rendimento al rientro.