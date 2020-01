© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 17 gennnaio, al Liceo Scientifico Carlo Jucci, si è tenuto un incontro fra i quattro vincitori dell’ultima edizione del progetto “Sogna e Realizza”, la preside dell’istituto Stefania Santarelli e la delegata all’edilizia e alle politiche scolastiche della Provincia Claudia Chiarinelli.Gli studenti hanno presentato il loro progetto “Una scala per la scuola” che consiste nella realizzazione di una rampa, con annesse scale, situata tra l’edificio scolastico e il ponte di legno e che permetterebbe, in caso di pericolo, di avere una via di esodo sicura (attualmente non presente) per l’istituto considerando la vulnerabilità sismica della chiesa di San Francesco. L’incontro è stato positivo.La rappresentante della Provincia Claudia Chiarinelli ha dichiarato: «Questi ragazzi sono un’iniezione di positività e speranza; ho accettato con estremo piacere l’invito ricevuto dagli studenti del Liceo Scientifico Jucci per l’illustrazione del loro progetto - Una scala per la scuola - Oltre ad essere un progetto ben concepito, è indubbiamente degno di attenzione da parte dell’Ente che rappresento. Mi sono impegnata personalmente con i ragazzi a portare la cosa all’attenzione del Presidente e del Dirigente del settore la prossima settimana, fiduciosa di un positivo incontro. Ringrazio ancora questi nostri giovani per la comprensione e la maturità con cui, insieme a noi, stanno affrontando i disagi dei dislocamenti di sede che subiscono a causa del sisma, al pari dei loro colleghi di altri istituti. Abbiamo veramente un patrimonio umano giovanile di pregio».Ora bisognerà aspettare le prossime settimane per ottenere l’auspicato recepimento ufficiale della proposta che è appoggiata, tramite una grande attività di pubblicizzazione e raccolta firme, dagli studenti e dal personale scolastico.