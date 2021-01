Tidei (Italia Viva): «Benvenuto a Natalucci, si rafforza squadra Iv reatino»

RIETI - «Un grande benvenuto nella squadra di Italia Viva e auguri di buon lavoro a Tommaso Natalucci, consigliere comunale a Leonessa con delega in materia di Turismo, bandiera arancione, eventi e cultura. L'ingresso di Natalucci rafforza la squadra di Iv del reatino, coordinata dai rappresentanti provinciali Franco Gilardi e Susanna Barina, e aggiunge una presenza importante in una località altrettanto importante come è quella di Leonessa. Sono sicura che Natalucci, da giovanissimo amministratore qual è, offrirà un contributo importante in termini di proposte ed entusiasmo, rendendo sempre più vivo e radicato il progetto di Iv sul territorio. A lui e a tutta la squadra di Italia Viva del reatino il mio totale sostegno e auguri di buon lavoro». Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

© RIPRODUZIONE RISERVATA