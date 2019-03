© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'istituto Agrario di Rieti si piazza al secondo posto al concorso nazionale di potatura, svoltosi a Macerata lo scorso 21 marzo. È Damiano Angelucci a portare sul podio la sua scuola, grazie ad una notevole prestazione nella potatura di un ulivo a vaso policlinico, con il solo uso di attrezzi da terra e senza il supporto di scale.Un risultato importante per il ragazzo, che ora si gode la meritata attrezzatura tecnica in palio, e che potrà accedere gratuitamente ad un altro prestigioso campionato di potatura, che si terrà a Corato in provincia di Bari. Con Angelucci, in gara a Macerata, anche il suo compagno Gianluca Agresta, che pur non raggiungendo il podio, ha dato prova delle sue capacità ricevendo l'elogio dei giurati, tra i quali figura anche Giorgio Pannelli, uno dei massimi esperti di potatura.Una soddisfazione che si estende a tutto l'Ita, in particolare al professor Buldini, preparatore dei ragazzi in gara.«Sono molto soddisfatta del traguardo - afferma il dirigente scolastico Maria Rita Pitoni - Adesso Angelucci può partecipare al campionato nazionale, creandosi opportunità di lavoro e di confronto».