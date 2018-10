Rieti, novità all'Ita: ecco l'analizzatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Istituto Tecnico Agrario amplia la propria offerta formativa grazie all’analizzatore agroalimentare, arrivato in questi giorni. Una new entry all’avanguardia, che va ad aggiungersi agli altri strumenti dell’azienda e della cantina, messi al servizio degli studenti. Grazie all’analizzatore è possibile conoscere a fondo e nell’immediatezza diverse caratteristiche di un prodotto, come l’acidità, lo stato di fermentazione, il grado alcolico: in una parola la qualità. Un acquisto importante non solo per i prodotti messi in vendita dall’azienda, ma anche per enti ed agricoltori esterni che, prossimamente, potranno usufruire di questo mezzo per la loro merce. Un servizio che sottolinea l’attaccamento dell’ITA al territorio reatino e l’attenzione della scuola al percorso formativo dei suoi ragazzi, che proprio in questi giorni, stanno imparando ad usare l’analizzatore su diversi prodotti, primo fra tutti il vino.«Il potenziamento dei laboratori ha reso l’Istituto Agrario “Luigi di Savoia” un’eccellenza , che permetterà agli studenti di acquisire competenze professionali adeguate ai tempi - dichiara la preside Maria Rita Pitoni, concludendo - Siamo in collaborazione con le aziende presenti sul territorio in una vera logica di alternanza scuola-lavoro»