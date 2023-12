L’Istituzione formativa di Rieti all’assemblea nazionale di Confartigianato insieme agli studenti dell’Its Academy Logistica

RIETI - Si è svolta ieri mattina, 16 dicembre, a Roma l’Assemblea Nazionale di Confartigianato Trasporti sul tema “Autotrasporto sostenibile: sfide ed opportunità per il futuro”.

Presente all’appuntamento l’Istituzione Formativa di Rieti, che ha partecipato come socio fondatore della Fondazione Its Academy Logistica 4.0 di Fara in Sabina. A Roma i consiglieri del Cda Gioacchino Belloni e Adriano De Santis che hanno accompagnato gli studenti di Fara Sabina.

«L’Istituzione Formativa è grata di partecipare all’evento – hanno commentato i consiglieri – Siamo certi che questa collaborazione sinergica tra i nostri enti continuerà a dare esiti fruttiferi e risposte importanti, in virtù della crescita e della formazione degli studenti che frequentano l’Its e l’Istituzione Formativa».

A Roma anche il presidente della Fondazione Its Academy di Fara Sabina Angelo Ientile e la tutor dell’Istituto Rossella Vicari.

Ad aprire i lavori è stato Sergio Lo Monte, Segretario Nazionale Confartigianato Trasporti, che nei giorni scorsi, invitando gli studenti dell’Its a partecipare all’evento, aveva parlato della necessità di approfondire la competitività del settore, rispetto ad una dinamica di mercato che vede sempre più sfide, sia nel contesto geopolitico e macroeconomico, sia per quanto riguarda il problema interno della viabilità nazionale e delle infrastrutture carenti.

I saluti sono stati affidati a Marco Granelli, Presidente Confartigianato Imprese e a Tullio Ferrante, Sottosegretario del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Davide Tabarelli, Presidente Nomisma Energia ha relazionato sulla Transizione nel trasporto, vincoli e costi, mentre Fabrizio Buffa, responsabile veicoli medi e pesanti Iveco Italia, ha incentrato il suo intervento sulle prospettive del trasporto italiano.

Le conclusioni sono state affidate al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che nel suo intervento ha salutato l’Istituzione Formativa di Rieti e ad Amedeo Genedani, Presidente di Confartigianato Trasporti.