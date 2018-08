RIETI - Si è svolto il 6 agosto nello splendido scenario della Chiesa di Santa Maria Extra Moenia ad Antrodoco, riaperta proprio per l’occasione, il concerto di apertura dell’Interocrea Festival 2018 a cura di Sandro Sacco al flauto traverso e Paolo Paniconi al pianoforte. Il Concerto del Musi’ Duo, che già in altre occasioni ha regalato intense emozioni al pubblico, ha ammaliato i partecipanti con l’esecuzione di musiche di Johann Sebastian Bach, Wilhelm Popp, la virtuosistica Fantasia sulla Carmen di Georges Bizet elaborata da François Borne che ha entusiasmato il pubblico per l’impeccabile esecuzione al flauto di Sandro Sacco. L’esibizione è terminata con un arrangiamento di musiche per film di Paolo Paniconi che ha sedotto i numerosi partecipanti, sulle note nostalgiche e rivisitate dal compositore reatino delle colonne sonore scritte da Ennio Morricone. Un suggestivo percorso di brani che ha accompagnato tutto il concerto con melodie appartenenti a culture musicali diverse eseguite sempre con raffinatezza dai due musicisti. Soddisfatti il sindaco di Antrodoco e gli organizzatori della manifestazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



