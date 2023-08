Rieti, sbanda con l'auto che si capovolge: donna del Reatino in eliambulanza a Roma

RIETI - Incidente nella tarda mattinata di oggi nei pressi delle piscine di Selci in Sabina. Una Toyota Yaris condotta da A. T. , una donna originaria di Cantalupo in Sabina, improvvisamente, è sbandata capovolgendosi sull’asfalto non lontano dagli impianti sportivi dello Sport Shuttle 3.0. Attimi di paura e strada bloccata per permettere i soccorsi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, i vigili del fuoco e il 118.

Nell’incidente non sono state coinvolte altre autovetture. Per la donna ferita che non versa in pericolo di vita, visti i traumi riportati è stato necessario il ricovero presso il policlinico Gemelli a Roma dove è arrivata con un elicottero del 118. Saranno le indagini e i rilievi dei militari dell’Arma a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolta la signora poi ricoverata a Roma con un elicottero atterrato in nun terreno non lontano dall’area sportiva di Selci.