Furgone si ribalta sulla Salto-Cicolana, illesi gli occupanti

RIETI - Incidente stradale all’alba lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana con un veicolo furgonato rovesciato in prossimità della frazione di Casette. Due le persone coinvolte che si trovavano all’interno del mezzo. Per causa in corso di valutazione il veicolo commerciale ha perso aderenza per poi ribaltarsi. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118. Nessuna conseguenza per gli occupanti.