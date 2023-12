Passo Corese, donna muore investita da un furgone in retromarcia: aveva 56 anni

RIETI - Investimento mortale di un pedone a Passo Corese, la vittima è una donna moldava di 56 anni.

L'incidente è avvenuto tra largo XXIV Maggio e via Cairoli. La donna stava camminando in via Cairoli, quando è stata travolta da un furgone Ford Transit guidato da un 46enne di origini rumene, trasportatore. Secondo le prime informazioni, pare che l'uomo avesse sbagliato strada, ha quindi ingranato la retromarcia, non vedendo la donna.

Sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Fara Sabina e Passo Corese, gli operatori del 118 ma la donna è deceduta in ambulanza.