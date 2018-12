RIETI - Incidente nel pomeriggio tra un'auto e un pullman. Lo scontro è avvenuto tra Granari e Colonnetta di Montopoli. Ferito in modo grave il giovane alla guida dell'auto. Sul posto vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'auto e il 118 per i soccorsi.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in eliambulanza.