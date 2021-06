RIETI - L’eliambulanza atterra tra i palazzi di Fuori Dazio (tra Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina) per soccorrere un 21enne di Poggio Mirteto. Il giovane, cadendo nella sua abitazione, ha battuto in maniera grave la schiena e l’evento ha gettato in apprensione i familiari, che hanno dato subito l’allarme. È accaduto martedì, in uno degli appartamenti poco lontani dal supermercato Conad, in località Ferruti. Erano circa le 14.30, quando la madre e il padre del giovane hanno chiesto l’intervento degli operatori del 118 perché il figlio, accidentalmente, era scivolato colpendo violentemente la colonna vertebrale. Il timore era che nell’impatto, e a causa delle lesioni nell’incidente, il giovane potesse aver riportato danni alle vertebre. I soccorritori hanno ritenuto opportuno predisporne il trasferimento in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma, dove il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti per capire quali conseguenze avesse riportato. Per agevolare le operazioni di atterraggio e decollo dell’eliambulanza, nei pressi di un’area parcheggio che serve il supermercato Conad, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. I militari, come da prassi, vista la delicatezza della situazione, hanno chiesto chiarimenti ai familiari del 21enne per ricostruire l’esatta dinamica. Le testimonianze pare abbiano fatto il paio con quanto riferito al 118 dal ragazzo che, dunque, pare essere rimasto vittima di una caduta accidentale. Il giovane era vigile ed è stato trasportato in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto alle cure necessarie al fine di scongiurare conseguenze gravi legate alle lesioni riportate.

