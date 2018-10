Rieti, incidente di caccia, giovane ferito

RIETI - Un ventenne di Santa Rufina, T.M., già esperto cacciatore, è rimasto ferito questa mattina poco prima delle 10 durante una battuta di caccia al cinghiale, proprio nel giorno dell'apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e Cupaello. Ha riportato una ferita al basso addome sinistro.



La dinamica ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ed elicottero del 118. Non è stato necessario il trasporto a Roma. Il giovane è stato trasferito in ambulanza al de Lellis dove sta per essere operato d'urgenza.



