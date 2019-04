© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalla sera di venerdì scorso e fino alla sera di Pasquetta, nell’ambito dei controlli predisposti dal comando provinciale carabinieri di Rieti, il personale della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto oltre ad assicurare un tranquillo svolgimento di manifestazioni aggregative, ha svolto un’accurata opera di controllo sulle principali arterie viarie della Sabina, al fine di ostacolare ogni comportamento imprudente alla guida. Le numerose pattuglie impegnate specificatamente nei servizi preventivi, hanno controllato complessivamente 135 autoveicoli, identificando 198 persone e denunciando in stato di libertà 2 persone.A Configni, nelle prime ore del mattino del giorno di Pasqua, militari della locale stazione hanno proceduto alla denuncia per guida in stato di ebbrezza di un cittadino italiano di 21 anni, il quale dopo aver perso il controllo del proprio automezzo, usciva fuori strada fortunatamente senza coinvolgere altri utenti, danneggiando il proprio veicolo in maniera seria. Il conducente, sottoposto agli esami specifici presso l’ospedale di Rieti è risultato avere un tasso alcolemico superiore al consentito.