RIETI - Incendio in una casa di Rivodutri, interventio dei vigili del fuoco.



Alle ore 15.04 di oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti nel Comune di Rivodutri a causa di un principio di incendio innescatosi al primo piano di una abitazione privata. Giunti in posto con due automezzi di soccorso, i Pompieri si sono messi subito all'opera soffocando da subito le fiamme e scongiurando che le stesse si propagassero negli altri ambienti abitati. L'intero appartamento in quel momento era invaso dal denso fumo e i Vigili del Fuoco hanno operato da subito in sicurezza indossando gli autoprotettori in dotazione ai due automezzi e che gli hanno permesso di poter portare a termine tutte le operazioni di soccorso.

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41



