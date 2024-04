Incendio in un capannone, intervengono i vigili del fuoco

RIETI - Momenti di tensione nella notte a Belmonte in Sabina poco prima delle 23 per un incendio divampato all’interno di un capannone. Sono in fase di ulteriori verifiche e riscontri le cause che hanno originato il principio di incendio che poi si è rapidamente propagato assumendo proporzione più ampie.

Una volta segnalata l’emergenza sul posto – non lontano da Maglianello basso, in località “Ramiato” - sono intervenute le forze dell’ordine e i pompieri che hanno provveduto alle operazioni spegnimento e messa in sicurezza dell’area durate diverse ore.