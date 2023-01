Rieti, vasto incendio in una attività commerciale al Nucleo industriale

RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti - nella serata di ieri 31 dicembre, poco dopo le 20 - in via Emilio Greco a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un esercizio commerciale di ampia metratura, un bazar, gestito da persone di origine cinesi, a poca distanza da Tigotà. Le fiamme, originatesi dalla parte posteriore del punto vendita, hanno attecchito poi all’interno interessando scaffalature e i materiali di vario genere stoccati, tra cui oggetti in plastica e infiammabili. L’intervento immediato e congiunto di più mezzi di soccorso, ha permesso il contenimento della propagazione di fiamme e calore fino all'estinzione definitiva dell'incendio. I vigili del fuoco per poter avanzare e operare all'interno del locale - con temperature molto elevate e visibilità quasi nulla a causa dei densi volumi di fumo prodotti dalla combustione - hanno utilizzato autorespiratori che hanno consentito di agire rapidamente e in sicurezza evitando cosi ulteriori e più gravi conseguenze anche a livello strutturale. L’intervento, dopo le procedure di bonifica e messa in sicurezza, si è concluso solo in tarda nottata. La struttura è al momento dichiarata inagibile. Presente sul posto anche personale della polizia di Stato e del 118.