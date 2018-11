© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rimessa agricola in fiamme a Montopoli in Sabina. Sono da poco terminate le operazioni antincendio, di bonifica e di messa in sicurezza di un ampio scantinato adibito a cantina, stoccaggio materiali e rimessaggio di attrezzature agricole e da lavoro. Il locale, situato al piano seminterrato di una palazzina a tre piani in via di Ponte Sfondato, è stato prima invaso dal fumo e successivamente si sono sprigionate le fiamme che hanno fatto scattare l'allarme da parte dei proprietari. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto che, una volta sul posto, si sono introdotti all'interno del locale con l'ausilio di dispositivi di autorespirazione a causa del denso fumo della combustione che aveva invaso lo scantinato. L'intervento ha permesso di contenere e circoscrivere le fiamme limitando i danni ed eventuali rischi strutturali per l'immobile. Ad innescare l'incendio probabilmente il corto circuito di un'apparecchiatura sotto tensione elettrica. Fortunatamente non si sono registrati danni rilevanti alle attrezzature private e ai macchinari presenti all'interno.