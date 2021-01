Rieti, realizzazione in Sabina di una innovativa imbarcazione da diporto / La foto

RIETI - La nautica dal mare alle verdi colline della Sabina. Attracca nella terra dell'olio la costruzione di una innovativa imbarcazione da diporto di notevoli dimensioni (12 metri di lunghezza) ed a bassissimo impatto ambientale per un evento unico nel palcoscenico sabino che sta riscontrando consensi e interesse. Un progetto ideato da Lanfranco Amicarelli e Paola Borrazzo.

Lo scafo - costruito con la tecnica dello "Stip planking" - sarà realizzato in pregiati legni Douglas ed è stato appena trasferito dai capannoni di Poggio Catino alla nuova struttura sita nel Comune di Forano dove proseguirà l'ultimazione della costruzione. Un'attività no profit che - in un momento particolarmente difficile e delicato dovuto all'emergenza sanitaria - vuole fare da sprone e stimolo al fine di avvicinare gli amanti del mare all'autocostruzione di imbarcazioni. Il natante sarà propulso da innovativi motori diesel a bassissimo inquinamento associati ad una coppia di assi ed eliche inseriti in semi-tunnel ricavati sul fondo dello scafo stesso. Un'attività costantemente supportata dall'Asi (Associazione nazionale sportiva) in particolare dalla sua direzione provinciale di Rieti e che a breve vedrà il varo dell'imbarcazione.

