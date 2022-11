Grande successo per la prima edizione di Halloween in piazza Vittorio Emanuele II

RIETI - L’evento organizzato dalla Proloco di Rieti e con il patrocinio del Comune di Rieti, è stato accolto con entusiasmo. Una vasta partecipazione di bambini e ragazzi tutti rigorosamente mascherati e dall’aspetto spaventoso che accompagnati dai genitori e armati di appositi cestini per raccogliere caramelle e dolciumi, hanno riempito Piazza Vittorio Emanuele II già dal primo pomeriggio. Oltre alla distribuzione di golose leccornie negli stand allestiti dai volontari della Proloco, in tanti si sono divertiti a farsi ritrarre nei photo boot messi a disposizione dagli organizzatori, oltre che a un set con fondale a tema in un ambientazione country horror.

«Vedere così tanta spensieratezza e felicità negli occhi dei bambini, è sicuramente la più grande soddisfazione. Si ha quel che si dona», dichiarano gli organizzatori.