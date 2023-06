Sulla rotatoria contromano si dà alla fuga con una moto non in regola: la Guardia di Finanza lo blocca dopo un inseguimento

RIETI - Alla guida di una moto enduro senza targa, senza patente e contromano lungo la rotatoria di via Togliatti nelle vicinanze dei presidi Asl dell’ex manicomio. Giovane 20enne reatino si dà alla fuga ma viene inseguito dalla Guardia di finanza, prima in auto e poi a piedi attraverso i campi, fino ad essere raggiunto e acciuffato. Pomeriggio rocambolesco e movimentato verso le 14 quando una pattuglia del “Servizio 117” di controllo del territorio della guardia di finanza di Antrodoco si è imbattuta nel centauro reatino mentre stava percorrendo la rotatoria nel senso inverso di marcia in sella alla sua moto da enduro privo della patente di guida, di assicurazione e targa e, soprattutto, con il rischio di provocare incidenti stradali.

Subito i finanzieri della Tenenza di Antrodoco si sono portati sulla sua scia ma il motociclista ha tagliato per i terreni limitrofi in direzione del Cimitero comunale.

I militari allora – scesi dal veicolo d’istituto - si sono lanciati in un lungo inseguimento a piedi attraverso i campi agricoli e non avrebbero di certo mai potuto raggiungere il motociclista se, improvvisamente, la sua moto non si fosse spenta. Rimasto appiedato il 20enne reatino è stato subito raggiunto e fermato. Nei suoi confronti l’immediato sequestro amministrativo del veicolo e una salata sanzione al termine di un’uscita in moto “fuorilegge”.