Guardia di finanza, cambio al vertice provinciale: va in pensione Messa, arriva Alba

RIETI - Dopo quattro anni il Colonnello Michele Giovanni Messa, in data 28 luglio (oggi), lascia l’incarico di Comandante Provinciale e sarà posto in congedo per raggiunti limiti di età.

Il nuovo Comandante Provinciale di Rieti è il Colonnello Andrea Alba, proveniente dal Gruppo Guardia di Finanza di Ponte Chiasso (CO). È sposato e ha due figlie.

Il Colonnello Andrea Alba, nato nel 1975 a Montebelluna (TV), si è arruolato nel Corpo nel 1994 ed ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza; è laureato in Giurisprudenza ed ha ricoperto, nel corso della carriera, prestigiosi incarichi di Comando presso Reparti operativi del Corpo di Bolzano, Udine, Verona e Bologna.

Alla cerimonia, che si è svolta presso la sede del Comando Provinciale “Guardia Mavm Luigi Mattei” di Rieti, ha presenziato il Comandante Regionale Guardia di Finanza Lazio, Generale di Divisione, Virgilio Pomponi.