Green pass dal 6 agosto, ecco dove serve e come ottenerlo

Mercoledì 4 Agosto 2021, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 17:08

RIETI - La Certificazione verde Covid-19 - Eu digital Covid certificate è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (Qr Code) e un sigillo elettronico qualificato che consente di partecipare a eventi pubblici, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, e spostarsi tra Regioni e territori classificati come zona rossa o arancione. Dallo scorso 1° luglio, la Certificazione Verde Covid-19 è valida come Eu digital Covid certificate e permette di spostarsi nei Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.



Per conoscere le norme applicate da ciascun Paese per i viaggiatori, consultare il sito Re-open Eu.

Al momento possono scaricare la certificazione i cittadini che hanno ricevuto via Sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, o test negativo oppure guarigione da Covid-19. Dal 28 giugno sono disponibili sulla piattaforma le certificazioni per tutti i cittadini che hanno concluso il ciclo vaccinale.

Dal 6 agosto la Certificazione verde Covid-19 servirà, inoltre, anche in zona bianca, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Dal 1° luglio la Certificazione verde Covid-19 è valida come Eu digital Covid certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.



Per le informazioni sul funzionamento della Certificazione Verde e su come ottenerla, consultare la piattaforma dedicata.

Per recuperare il codice di avvenuta vaccinazione: Ecco cosa puoi fare in autonomia per avere la tua Certificazione subito, se hai i requisiti e non hai ricevuto l'sms o l'email:

Clicca sul seguente link recupera il tuo codice Authcode inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l'Authcode scarica la Certificazione Verde attraverso il link Tessera Sanitaria o da AppImmuni.