“Bebè nel mondo che vorrei” dell'avvocato reatino Alessandra Tilli sbarca sul web grazie a Attori & Convenuti

RIETI - Dalle pagine del libro al palcoscenico: erano già pronti i piccoli, simpaticissimi protagonisti di “Bebè nel Mondo che Vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei piccoli” dell’avvocato reatino Alessandra Tilli, a fare il “grande” salto nel mondo del teatro. Tutto, sempre, a servizio dei piccoli e a difesa dei loro diritti che, come da trent'anni a questa parte, saranno celebrati questo 20 novembre. Una sceneggiatura a quattro mani scritta dalla stessa avvocato Alessandra Tilli con il collega fiorentino avvocato Gaetano Pacchi: come sfondo, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.

A portare in scena l'inedito spettacolo ci avrebbe pensato la Compagnia Teatrale amatoriale “Attori & Convenuti”, composta da avvocati e notai di Firenze, unitamente all’Associazione Culturale ARTE e ARTI di Firenze. Non sarebbero mancate le musiche, ideate da un autore d'eccezione come il Prof. Franco Bonsignori – già docente universitario della cattedra di Filosofia del Diritto dell’Università di Pisa – che rendono le filastrocche del testo deliziose, orecchiabili canzoncine né le scenografie nelle quali i piccoli protagonisti animali prendono vita con i magici disegni pieni di atmosfera di Valentina Paolucci.

Ma lo “zampino” del Covid - con l'ultimo DPCM che ha chiuso cinema e teatri colorando di giallo, arancione e rosso le regioni italiane - ha fermato, per ora, il progetto ma non la volontà dei promotori, comunque intenzionati a celebrare questo importante evento.

«Se il risultato del passare del tempo è inevitabilmente quello di trasformare in adulto il bambino di oggi – afferma l'avv. Tilli, che il 20 Novembre dello scorso anno ha presentato il libro presso la sede del CNF nell’ambito di un evento nazionale dell’avvocatura italiana che ha visto coinvolti anche i fori di Torino e Taranto - lo spettacolo costituisce una modalità di realizzare l’impegno degli adulti di oggi per supportare la crescita dei cittadini del futuro nel rispetto della necessità di leggerezza e bellezza che caratterizza l’età infantile».

Un progetto, quello del legale reatino, nato quasi per gioco e cresciuto cammin facendo sino a veder promosso il suo libro dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana nel 2019, reso poi strumento didattico nel progetto nazionale di educazione alla legalità per le scuole dell’infanzia e primarie di cui al Protocollo tra il Consiglio Nazionale Forense e Ministero dell’Istruzione siglato il 22 Luglio 2020.

Sognando il 20 Novembre dell’anno che sarà e nell’attesa di una prima teatrale tra risa e voci di bambini, “Attori & Convenuti” ha così prodotto un video, con la regia di Gaetano Pacchi, che verrà trasmesso il 20 Novembre 2020 sul canale youtube di Attori & Convenuti Compagnia Teatrale, sul canale youtube di Arte e Arti e sulla pagina Facebook di Attori & Convenuti.

Ultimo aggiornamento: 19:33

